Dennis DJ presenteia Zara Larsson com camisa do FlamengoReprodução / Instagram

Publicado 15/09/2024 12:06

Rio - Antes de cantar no Palco Mundo do Rock in Rio, neste sábado (14), Zara Larsson recebeu um presente especial das mãos de Dennis DJ: uma camisa do Flamengo. Torcedor fanático, o DJ mostrou a entrega e o encontro com a cantora sueca nos bastidores do festival.

"Temos mais uma flamenguista aqui no Rock in Rio. Zara Larsson representou", escreveu Dennis DJ na legenda da publicação feita em seu perfil do Instagram. A cantora ficou animada com o presente e logo colocou a camisa para posar para fotos.

Durante seu show no Palco Mundo , Zara convidou o DJ brasileiro para apresentar a versão funk de "Ammunition". A cantora entregou nos vocais e na dança enquanto Dennis colocou a plateia para pular com o funk carioca.