Imagine Dragons entregou um show envolvente no Rock in Rio - Renan Areias / Agência O Dia

Imagine Dragons entregou um show envolvente no Rock in RioRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 15/09/2024 08:51 | Atualizado 15/09/2024 09:04

Rio - Com Imagine Dragons sendo a banda mais esperada, o segundo dia de Rock in Rio foi marcado por hits, nostalgia e blues fora da proposta. O pop rock tomou conta da Cidade do Rock, no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, Zona Oeste, neste sábado (14) e colocou o público do festival para pular.

fotogaleria

Com hit atrás de hit, a banda Imagine Dragons foi a responsável por fechar o segundo dia de shows do Rock in Rio, já na madrugada deste domingo (15). OneRepublic transformou a Cidade do Rock em um grande karaokê a céu aberto e Zara Larsson surfou na onda dos memes. Lulu Santos, por sua vez, mostrou que a idade não é impedimento e fez um show animado do início ao fim.

No Palco Sunset, NX Zero transportou os fãs para os anos 2000 e levantou a plateia. James surpreendeu o público e cantou no meio da galera. Enquanto isto, o blues de Christone "Kingfish" Ingram ficou deslocado e não engajou os fãs do festival. Com uma série de homenagens, as bandas Penélope e Pato Fu deixaram a Cidade do Rock em clima de nostalgia.

Imagine Dragons

Enquanto muitos fãs planejam milimetricamente os looks que irão usar no Rock in Rio, Dan Reynolds, vocalista do Imagine Dragons, subiu ao Palco Mundo com um short e uma camiseta, que não demorou a ser arrancada, tirando suspiros de quem estava na Cidade do Rock e dos que assistiam em casa.

Ovacionada pelo público, a banda abriu o show ao som de "Fire in These Hills" e tocou hits como "Thunder", "Bones", "Bad Liar", o clássico "Radioactive", "Demons", "Enemy", "Believer", que foi o responsável por fechar a noite, entre outros.

Mostrando conexão com a base de fãs brasileiros, Dan Reynolds soltou um "Eu amo os cariocas" ainda no início da apresentação. Durante a música "Demosn", o vocalista, que não se envergonha de admitir seus demônios interiores em letras emocionantes, desceu do palco e se jogou nos braços do público.

NX Zero

A nostalgia tomou conta do Rock in Rio quando NX Zero subiu no Palco Sunset. A banda, sucesso nos anos 2000, se desfez em 2017 e retornou em 2023 para uma turnê de despedida. Fechando o palco, Di Ferreiro, Gee Rocha, Caco Grandino, Daniel Weksler e Fi Ricardo emocionaram o público, que se espremeu para assistir ao show.

Com hits como "Só Rezo", "Bem ou Mal", "Pela Última Vez", "Onde Estiver", "Cedo ou Tarde", "Cartas", "Ligação", "Hoje o Céu Abriu", "Razões e Emoções", que fechou a noite, e outros, a banda transportou os fãs para os anos 2000 e animou a plateia, que cantou a plenos pulmões.

Em "Cedo ou Tarde", o vocalista Di Ferreiro fez uma homenagem a Chorão, da banda Charlie Brown Jr., morto em 2013. "Essa música aqui, ela significa muito para nós. E eu sei que muita gente aqui tem uma história com esse som. Ela é para valorizar as pessoas que a gente ama. As pessoas que, de repente, não estão mais aqui, de quem a gente sente saudade. Pessoas que mudaram a nossa vida. Tipo o Chorão", disse ele.

OneRepublic

A banda, liderada por Ryan Tedder, transformou a Cidade do Rock em um karaokê a céu aberto com os próprios hits e uma sequência de covers de artistas gigantes. Ao som de "I Ain't Worried", OneRepublic subiu no Palco Mundo sob aplausos e gritos do público, que foi à loucura quando os músicos apareceram.

O show contou ainda com hits como "Secrets", "Wherever I Go", "Apologize", "I Lived", o clássico "Counting Stars", "If I Lose Myself" e outros.

Quem disse que não teria Beyoncé no Rock in Rio 2024? Para levantar ainda mais o público, a banda tocou uma sequência de covers, como "Halo", da diva pop, "Bleeding Love", de Leona Lewis, "Maps" e "Love Somebody", do Maroon 5, "Sucker", dos Jonas Brothers e "greedy", de Tate McRae.

James

Embora o público que se concentrou em frente ao Palco Sunset não tenha se programado necessariamente para assistir à apresentação da banda James, sucesso nos anos 1980, os britânicos, comandados por Tim Booth, surpreenderam os fãs do festival e entregaram um show envolvente.

Logo no início do show, Booth mostrou a que veio e já soltou um "Olá Rio, vamos f*der essa merd*", em português. E ele não parou por aí! Durante "Strangers", o vocalista resolveu interromper o descanso dos que estavam deitados por ali e, simplesmente, pulou a grade para cantar no meio da plateia, que logo levantou e começou a dançar com Booth.

Zara Larsson

Entregando vocais, Zara Larsson levantou o público no Palco Mundo. Surfando na onda de um meme, viral no TikTok, a cantora sueca exibiu golfinhos pulando nos telões ao som de "Symphony", uma parceria dela com a banda Clean Bandit. O show, que animou os fãs, ainda contou com a participação de Dennis DJ durante o remix funk de "Ammunition".

Christone 'Kingfish' Ingram

Vencedor do Grammy e uma das maiores revelações do blues, Christone "Kingfish" Ingram, por outro lado, não empolgou o público do Rock in Rio. Deslocado na programação do dia, o talentoso músico não levantou a plateia nem mesmo quando usou a boca para tocar a guitarra na introdução de "Outside of this Town" no Palco Sunset.

Lulu Santos

Responsável por abrir o Palco Mundo neste sábado, Lulu Santos, de 71 anos, mostrou que idade é apenas um número ao entregar um show animado do início ao fim. O cantor brasileiro, presente na primeira edição do Rock in Rio , apresentou hit atrás de hit e levantou o público que já começava a chegar na Cidade do Rock.

O artista volta ao evento em 21 de setembro para cantar no 'Dia Brasil', dedicado apenas a atrações nacionais, no show 'Pra Sempre Pop' ao lado de nomes como Jão, Luísa Sonza e Ivete Sangalo.

Penélope e Pato Fu

Outra combinação que deu certo, as bandas Penélope e Pato Fu transportaram o público para os anos 1990 e 2000 com os hits que tocaram na abertura do Palco Sunset. O show, que contou com homenagens a Rita Lee e a Luisão Pereira, integrante da Penélope que faleceu em março, emocionou o público que chegava à Cidade do Rock.