Palco Mundo receberá grandes nomes da música - Renan Areias / Agência O DIA

Palco Mundo receberá grandes nomes da músicaRenan Areias / Agência O DIA

Publicado 15/09/2024 11:34

Rio - O público que for ao Rock in Rio neste domingo (15) provavelmente terá a oportunidade de ouvir a "Maior Música de Todos Os Tempos", de acordo com a revista "Forbes", ao vivo. A banda Journey, segunda a se apresentar no Palco Mundo, é detentora do título com a canção "Don't Stop Believin'".

fotogaleria

Lançada em 1981, a música foi a trilha sonora de inúmeros filmes e séries. Ela faz parte do disco "Escape", o sétimo gravado pela banda, que integra a lista dos 200 álbuns definitivos no Hall da Fama do Rock and Roll Hall. Apenas no Spotify, maior plataforma de áudio atualmente, a canção tem mais de 2 bilhões de reproduções.

Vencedora de diversos prêmios, entre eles Grammy e American Music Awards, a banda conquistou 25 álbuns de ouro e platina e vendeu quase 100 milhões de álbuns ao redor do mundo ao longo da carreira, que iniciou em 1973.

Além disto, também já emplacou 19 músicas no top 40, como as clássicas "Open Arms" e "Who's Crying Now". O álbum "Greatest Hits", de 1988, recebeu 18 discos de platina e o certificado de diamante, conquista alcançada por poucas bandas

.