Ryan Tedder, do One Republic, passeia por Copacabana e Ipanema - Dilson Silva / AgNews

Publicado 15/09/2024 15:10

Rio - Depois de se apresentar no Rock in Rio neste sábado (14), Ryan Tedder, vocalista da banda OneRepublic, aproveitou para passear neste domingo (15). O cantor, que está hospedado no Copacabana Palace, foi simpático ao atender os fãs que estava na porta do hotel.