Terceira abertura de portões também tem correria - AgNews

Terceira abertura de portões também tem correria AgNews

Publicado 15/09/2024 14:11 | Atualizado 15/09/2024 14:34

Rio - A última abertura de portões do primeiro fim de semana do Rock in Rio aconteceu neste domingo (15). Às 14h em ponto, os primeiros fãs já tiveram a oportunidade de entrar na Cidade do Rock e aproveitar a tradicional foto no letreiro do festival ou correr para garantir a grade.

fotogaleria

O tempo fresco colaborou com os que apostaram em um look preto para curtir o Dia do Rock, o terceiro do festival. Desde cedo, as pessoas começaram a chegar na Cidade do Rock para garantir um lugar pertinho dos ídolos ou aproveitar os estandes dos patrocinadores. Mesmo após os portões serem abertos, a fila do lado de fora não parou de crescer.

Neste domingo, quem for ao Rock in Rio poderá conferir shows de Avend Sevenfold , Evanescence, Journey e Os Paralamas do Sucesso no Palco Mundo. No Sunset, Deep Purple, Incubus, Planet Hemp, com participação de Pitty, e Barão Vermelho prometem animar o público.

Segundo dia tem hit atrás de hit

Sucesso no Rock in Rio, a banda Imagine Dragons defendeu o título de headliner. Com hit atrás de hit, o grupo colocou o público para pular no Palco Mundo. No Sunset, NX Zero transportou os fãs para os anos 2000 e os fez cantar suas melhores músicas a plenos pulmões.

OneRepublic transformou a Cidade do Rock em um grande karaokê com suas próprias músicas, além de covers de artistas gigantes, como Beyoncé. A banda James acabou cativando o público, que ficou no Palco Sunset para descansar. O vocalista Tim Booth até pulou a grade e dançou com os que estavam ali.

Zara Larsson entregou vocais belíssimos e surfou na onda do meme viral do TikTok com projeções de golfinhos nos telões. A cantora sueca ainda colocou o público para pular ao som do funk carioca com Dennis DJ. O blues de Christone "Kingfish" Ingram, por outro lado, não emplacou e deixou os fãs do festival parados.

Lulu Santos provou que nunca deixou de ser um grande showman e entregou uma apresentação animada do início ao fim na abertura do Palco Mundo. Primeiro show do dia, a colaboração das bandas Penélope e Pato Fu emocionou o público com homenagens a Rita Lee e a Luisão Pereira.