Trecho do Xou da Xuxa com as paquitas - Reprodução/Globo

Trecho do Xou da Xuxa com as paquitasReprodução/Globo

Publicado 17/09/2024 12:49 | Atualizado 17/09/2024 13:23

Rio - O documentário "Pra Sempre Paquitas" estreou na segunda-feira (17), no Globoplay, mostrando os bastidores do "Xou da Xuxa" e as polêmicas envolvendo Marlene Mattos, ex-diretora do programa, que tinha fama de "carrasca" e costumava dar broncas nas assistentes de palco pelo microfone na frente da plateia da atração.

fotogaleria

Algumas delas sofreram com a pressão da diretora para emagrecerem sob ameaças de que seriam demitidas caso não alcançassem o peso ideal. Na ocasião, as meninas eram adolescentes, tinham entre 12 e 17 anos e essa cobrança desencadeou transtornos alimentares em pelo menos duas delas. Tatiana Maranhão, a Paquitita, atual assessora de Xuxa, confessa que desenvolveu compulsão alimentar. Ela acabou dispensada do programa por não atingir o peso ideal exibido por Marlene.

"Eu tomei esporro da Marlene muitas vezes e na frente de todo mundo, ela me esculachava. Numa das vezes, foi tão forte a bronca que ela me deu, eu estava no camarim da Xuxa e me lembro de eu chorando, a Xuxa me abraçando, me botando na frente do espelho. Ela dizia 'vamos passar um tempo lá em casa comigo, a gente se ajuda, a gente malha juntas'. Ela viu que eu não estava bem", relembrou Tati Maranhão no segundo episódio do documentário.

Foi durante a gravação do filme "Sonho de Verão" que a ex-paquita sofreu mais ainda. O elenco inteiro estava no cartaz de divulgação, menos ela. "Uma coisa é não ter todo mundo, ok. Está todo mundo que participou do filme, menos eu. Por que eu estava gorda?", questionou ela que também foi pressionada a pintar o cabelo de loiro para poder participar de shows e outras apresentações do grupo em programas de TV.

Tati falou que deixou de ser paquita no auge do sucesso. "A Marlene estava me execrando com essa história de gordura, toda semana eu estava suspensa por alguma coisa por causa de gordura. Ali eu comecei a perceber que esse ideal de ser paquita que a Marlene tinha na cabeça dela, era uma coisa inalcançável".

"Não havia o que fizesse, eu não ia conseguir chegar nesse lugar e eu ia começar a me matar", completou. A ex-assistente de palco aparece no documentário lendo trechos de sua agenda na época, na qual citava esporro por beber refrigerante no avião e ameaça de deixar o "Xou da Xuxa" se não emagrecesse em dois meses. Ela ficou suspensa durante esse período e na volta foi conversar com Marlene Mattos.

"Eu não me via nem com outra escolha, é uma conversa que vai te levando para um lugar. Quando ela queria tirar uma pessoa, ela não vinha e tinha uma conversa sincera, era sempre uma coisa pra gente sair se sentindo culpada... Eu estava muito mal por dentro porque não tive nenhum acolhimento".

Ana Paula Guimarães, a Catu, também admitiu que ao presenciar as colegas de trabalho sendo cobradas e com medo de ganhar peso teve bulimia e forçava o vômito após se alimentar - um problema de saúde grave que afeta muitos adolescentes e deve ser tratado com médico.

Ana Paula Almeida contou que chegou a ficar uma semana ingerindo somente água de coco para não engordar.

Demissão por telefone

Andrea Sorvetão relembrou que acordou passando mal um dia que as Paquitas fariam show em Minas Gerais. A mãe dela ligou para a produção para avisar que a filha não iria. Marlene ligou e ameaçou:"[Ela falou:] 'Já te disse, quem você pensa que é? Eu te tiro do grupo'. Na hora eu parei e falei: 'então tá, pode me tirar do grupo, tô fora'. Neste momento, eu desliguei o telefone e comecei a chorar", recorda.

Xuxa conta que a justificativa dada por Marlene sobre a saída de Sorvetão foi que ela iria seguir uma carreira solo e que alegou que estava muito grande para estar ao lado dela.

"Eu não tive despedida, não tive nada. Teve um momento da entrega do disco duplo de platina e a Xuxa foi na casa das paquitas e eu não recebi. Naquele momento, eu tinha 16 anos, receber tudo aquilo, foi um baque muito forte. E a Xuxa não tinha voz ativa naquela época, a decisão quem dava era a Marlene", contou a ex-paquita.