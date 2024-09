Flor chora após comentário de Camila em ’A Fazenda’: ’Sou sempre julgada’ - Reprodução de vídeo

Publicado 18/09/2024 11:08

Rio - "A Fazenda 16" estreou há poucos dias e já está com fortes emoções para a participante Flor Fernandez. Nesta terça-feira (17), a apresentadora chorou após Camila Moura dizer que tinha a impressão que ela "passava pano para coisas que não dá pra passar". A situação ocorreu depois de Sulen e Zé Love protagonizarem um desentendimento no reality.

"Flor, do fundo do meu coração, não é pra deixar você chateada. Às vezes, eu tenho impressão que você, por ser tão boazinha e amorosa com todo mundo, dá impressão que está passando pano para umas coisas que não dá pra passar", disse a ex-mulher de Lucas Buda, fazendo referência a algumas atitudes de Zé Love.Em seguida, Flor rebateu. "Não é ser boazinha, eu não me meto. [...] Eu não vou brigar com ninguém por causa dos outros. Não é falta de posicionamento", disse. "Mas eu não estou falando que você faça, disse que de fora pode dar essa impressão", contornou Camila.