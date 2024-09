Camila Moura e Raquel Brito - Reprodução/Record

Publicado 18/09/2024 10:55 | Atualizado 18/09/2024 10:58

Rio - Raquel Brito, irmã de Davi, do "BBB 24", é uma das peoas que participam de "A Fazenda 16" . Em conversa com Camila Moura, a baiana afirmou que a torcida do campeão do reality show da Globo vai se aliar a ela no jogo.

"Você não acha que as pessoas têm muito medo da torcida do Davi?", questionou Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda, na terça-feira (18)

"É isso...O medo de me botarem na Roça, [é que] quem eu pedir, eles [torcida do Davi] vão partir pra cima.", afirmou Raquel.

"Porque o Davi tem uma torcida muito grande', concordou Camila. A cena com a autoconfiança da baiana viralizou nas redes sociais, já que muita gente acredita que a torcida de Davi perdeu a força após a popularidade do campeão do "BBB 24" cair devido algumas polêmicas envolvendo o nome dele, entre elas o fim do namoro com Mani Rego.