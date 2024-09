Nick Cruz é o quinto eliminado do ’Estrela da Casa’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 18/09/2024 09:55

Rio - Nick Cruz levou a pior na "Batalha" e foi eliminado do "Estrela da Casa", da TV Globo, na noite desta terça-feira (17), após receber 12,98% da média dos votos. Quem ficou em primeiro lugar na disputa foi Matheus Torres, que conquistou 55,37% dos votos do público para continuar o reality musical. Leidy Murilho ficou na segunda colocação com 31,65%.

No "Festival", Nick cantou a música "Pouca Pausa", de Clau. Matheus entoou "Luz dos Olhos", de Nando Reis, e Leidy "Ressuscita-me", de Aline Barros.