Estrela da Casa é o reality musical da TV Globo - Reprodução

Estrela da Casa é o reality musical da TV GloboReprodução

Publicado 23/09/2024 08:49

Rio - A "Super Batalha" do "Estrela da Casa", da TV Globo, foi formada na noite deste domingo (22). Evellin e Thália levaram a pior e se juntam a Lucca e MC Mayara na berlinda. Os artistas se apresentarão no "Festival", nesta terça-feira (24), e disputarão a preferência do público para continuarem no reality show. Os dois menos votados deixam a atração.

Nesta semana, a votação foi diferente: fechada e os participantes deveriam escolher alguém para salvar. Após empate na votação entre Leidy, Evellin e Nicole, Matheus Torres - o Dono do Palco - mandou Evellin para a "Batalha". Já o Hitmaker, Lucca, indicou Thália para a disputa.