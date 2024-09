Camila Moura e Raquel Brito em A Fazenda - Reprodução/Record

Publicado 23/09/2024 13:53 | Atualizado 23/09/2024 13:56

Rio - Algumas peoas de "A Fazenda" repararam que Raquel Brito coça com frequência as partes íntimas e começaram a dar dicas para irmã de Davi. Camila Moura, ex de Lucas Buda, foi uma das primeiras a falar sobre o assunto e explicar que a falta de um lugar ao sol para secar as calcinhas na sede do programa pode ser uma das causas.

"Tem aquela pomadinha íntima, sabe o que estou falando? Que tem um negocinho que enche e coloca lá dentro a pomada", disse Camila Moura.

"Todo mundo tem que usar aquilo, 50 mil tubinhos, porque as calcinhas não secam", completou.

"Aí num instante eu ia comprar um varal para botar aqui, grandão", disse Raquel.

Nas redes sociais, muitas mulheres defenderam a irmã de Davi e falaram sobre a candidíase ser normal e que pode ser causada também pela umidade da calcinha.

"Atire a primeira pedra que mulher adulta nunca teve uma candidíase. Gente, isso é algo que até imunidade baixa faz ter. Porém, achei as coçadinhas dela bem discretas na realidade. Mas o povo não tá para brincadeira", disse uma internauta.

"Se as calcinhas não secam causam candidíase mesmo", disse outra.

O que é candidíase?

Segundo informações do site oficial da Rede de hospitais D´or, a candidíase é uma infecção provocada pelo fungo Candida, que causa sintomas como ardência e coceira na região genital (de homens e mulheres), manchas brancas na língua e bochecha, corrimento branco e dor durante a relação sexual.

A principal causa de candidíase é a proliferação de fungos do gênero Candida, que gostam de ambientes quentes e úmidos e, por isso, se multiplicam em dobras no corpo ou espaços do corpo que são mais propensos ao acúmulo de umidade.

Para descobrir a causa da coceira, Raquel deverá passar por um atendimento médico, já que ela também pode ter tido uma irritação pelo uso de depilador de lâmina na região ou de algum produto.