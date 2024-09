Califfa, Nick e Nicole Louise formam a terceira 'Batalha' do Estrela da Casa - Reprodução

Califfa, Nick e Nicole Louise formam a terceira 'Batalha' do Estrela da CasaReprodução

Publicado 02/09/2024 07:42 | Atualizado 02/09/2024 09:51

Rio - Califfa levou a pior, na noite deste domingo (1º), e está na terceira Batalha do "Estrela da Casa", da TV Globo, com Nick Cruz e Nicole Louise. Os artistas se apresentarão no "Festival", nesta terça-feira (3), e disputarão a preferência do público para continuarem no reality show.

A formação da 'Batalha' aconteceu da seguinte maneira: Califfa e Leidy Murilho receberam cinco votos cada dos participantes da casa, na última noite. Dona do Palco da semana, Unna X desempatou e mandou Califfa para a 'berlinda'.



Na quinta-feira, Ramalho venceu a prova da Estrela e indicou Nicole e Matheus Torres para a Batalha. O mineiro levou a melhor no "Duelo" e ganhou imunidade. No sábado, Unna venceu a prova do Dono do Palco e escolheu Nick para enfrentar a Batalha.

No programa ao vivo, Ana Clara ainda contou que Gael é a Hitmaker da semana. A música escolhida por ele, "Lança Perfume", acumulou o maior número de reproduções nas plataforma digitais.