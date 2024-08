Elenco de ’Renascer’ mostra bastidores e se despede da novela no ’É de Casa’ - Reprodução de vídeo

Elenco de ’Renascer’ mostra bastidores e se despede da novela no ’É de Casa’Reprodução de vídeo

Publicado 31/08/2024 12:43

Rio - O "É de Casa", da TV Globo, recebeu neste sábado (31) parte do elenco da novela "Renascer" e mostrou os bastidores do folhetim que está na reta final. Os atores Mell Muzzillo, Duda Santos, Eli Ferreira e Jackson Antunes foram os convidados da atração e falaram sobre a trama em clima de despedida.

fotogaleria

"Sensação de dever cumprido. Novela muito bonita. Nos divertimos muito e isso que a gente leva para vida, as relações e o que construímos nisso tudo. Foram relações bonitas. Me diverti, amei muito, me apaixonei", contou Duda Santos, que irá protagonizar o próximo folhetim das 18h da emissora, "Garota do Momento" Em um vídeo gravado para o programa nos bastidores, em que mostrou parte dos atores e da equipe, a atriz Edvana Carvalho falou da reta final. "Nós estamos muito emocionados porque essas duas últimas semanas têm sido gravar e saber que está acabando um processo que foi lindo, intenso, muito divertido e profundo. Aprendi coisas incríveis com a Inácia", revelou a atriz.Ainda nos bastidores, Sophie Charlotte também falou sobre a parceria que envolveu da equipe. "Despedida de um trabalho que foi uma alegria, união e parceria para todos nós. Todo mundo vibrando pelo trabalho um do outro, então, vai deixar saudade em todo mundo, na equipe e no elenco. Foi uma família que se formou", disse.