Nanda Costa no aniversário de Paolla Oliveira

Publicado 02/09/2024 12:02 | Atualizado 02/09/2024 12:03

Rio - Nanda Costa, de 37 anos, não faz mais parte do elenco fixo da TV Globo depois de 15 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista, ao DIA, nesta segunda-feira (2). Com isso, a atriz trabalhará apenas por obras na emissora.

Na TV Globo, Nanda já atuou em folhetins como "Cobras e Lagartos" (2006), "Viver a Vida" (2009), "Cordel Encantado" (2011), "Salve Jorge" (2012), "Império" (2014), "Malhação" (2015), "Pega Pega" (2017), "Segundo Sol" (2018), "Amor de Mãe" (2019).

Neste ano, a artista integrou o elenco de "Justiça 2", do Globoplay. Na trama, ela deu vida à Milena.