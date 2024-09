Ana Maria Braga volta ao comando do ’Mais Você’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 02/09/2024 13:33

Rio - Ana Maria Braga, de 75 anos, retornou ao comando do "Mais Você", da TV Globo, nesta segunda-feira (2), após se recuperar da covid-19. Na atração, a apresentadora, que havia sido diagnosticada com a doença pela quarta vez, falou sobre os sintomas que teve e ressaltou que está com as vacinas em dia.

"Como é bom estar de volta... Na semana passada, eu fiquei em casa porque estava me recuperando da quarta Covid. Apesar de estar com as vacinas em dias, acabei pegando novamente. Eu me senti assim... É ruim, uma gripe imensa, forte, mal-estar... E tem tantos tipos de gripe pegando por aí, que até achei na segunda que era gripe mesmo", comentou Ana.