Publicado 04/09/2024 09:54

Rio - Califfa foi o terceiro eliminado do "Estrela da Casa", da TV Globo, na noite desta terça-feira (3). O carioca levou a pior na "Batalha" e deixou o programa após receber 11,76% da média de votos. Ocupando a primeira posição ficou Nicole Louise com 55,23%. Já Nick Cruz ficou em segundo com 33,01% dos votos.