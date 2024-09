Dani Calabresa relembra fim do casamento com Marcelo Adnet: Não pode forçar as coisas - Reprodução de vídeo

Publicado 04/09/2024 07:48 | Atualizado 04/09/2024 07:58

Rio - Dani Calabresa junto com o atual marido, Richard J. Neuman, participaram do "Sobre Nós Dois", do GNT, desta terça-feira (3), comandado pelo ex da humorista, Marcelo Adnet, e Sabrina Sato. Durante a atração, ao ser questionada se é possível manter amizade após o término, a comediante relembrou o fim do casamento com o apresentador.

"Dá para ter [amizade com o ex]. Vou ser sincera: você [Marcelo Adnet] foi meu único relacionamento sério e meu ex. Posso dizer que a gente tem um prazo e não pode forçar as coisas. Mas acho que pelo fato da gente trabalhar junto, a gente torce um pelo outro. Acho que vem uma leveza, sobra isso. Não quero que contem nada de ruim dele. Quero que as pessoas falem: 'viram o programa novo dele? Ele é f*d*, é muito bom nisso!"



Surpreendido com a declaração, Adnet, então, reforçou o sentimento amigável com a ex-mulher. "Não tinha nada disso no roteiro... É isso que a Dani falou: não tem regra de nada, mas tem uma coisa que a gente aprendeu que é muito boba. Não tem que ter conflito. Ficam coisas bacanas, carinho."

Em outro momento, Sabrina provocou Dani perguntando quantas vezes ela foi casada e a humorista respondeu em tom descontraído. "Fui casada duas vezes. Aliás, a gente precisa de uma notinha bem bombástica para esse programa. Só um minutinho, agora a gente vai derrubar a Deborah Secco. Eu já peguei no p*u de duas pessoas aqui!", brincou Dani.

Em seguida, a "Japa" continuou a provocação. "A diretora quer saber qual é o melhor!", disparou Sabrina. Constrangido, Adnet tentou cortar o assunto. Chega! Meu Deus, que início de programa!" A humorista, então, apontou para o atual marido, enquanto recebia aplausos da plateia.

Vale lembrar que Calabresa e Adnet se casaram em 2010. Em 2014, veio à tona uma traição do apresentador. Apesar disso, o ex-casal permaneceu junto por um tempo e se divorciaram em 2017. Dani e Richard começaram a namorar em 2020 e oficializaram a união dois anos depois.