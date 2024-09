Bela Gil durante o programa ’Saia Justa’ - Reprodução de vídeo / GNT

Publicado 05/09/2024 07:38

Rio - Bela Gil, de 36 anos, falou sobre o retorno do tratamento de Preta Gil contra o câncer durante o "Saia Justa", do GNT, nesta quarta-feira (4). Em conversa com Eliana, Rita Batista e Tati Machado, a apresentadora exaltou a força da irmã e lembrou sua reação ao saber da remissão da doença dela, em quatro áreas diferentes.

"Preta estava me ligando de vídeo e eu estranhei. Atendi e ela me contou da reemissão, de todo o caso e eu desabei, chorei. Fiquei muito desamparada e chocada e ela com aquela força dizendo: 'Não, irmã, está tudo bem, vai ficar tudo bem! Ela neste momento está levantando a bola para gente. É impressionante, sabe? Eu sou muito apaixonada por esta mulher desde pequenininha", disse Bela.



Bela também recordou um vídeo que foi publicado nas redes sociais em que o pai, Gilberto Gil, cantava e tocava violão, no quarto, na companhia de Preta. "Esses momentos são muito especiais com o papai tocando assim, em casa. E a Preta é uma mulher muito forte de muita fé. Está sempre com a mamãe Oxum ao lado, Nossa Senhora e eu não tenho dúvida de que ela usa deste amparo para atravessar este momento de turbulência, que é o câncer na vida de uma pessoa. Tem também uma equipe médica maravilhosa, família apoiando e esse amor todo que é fundamental", afirmou.

Ela, inclusive, destacou que Preta está mais forte. "Ela está em outra fase de vida, com o estado de espírito diferente. Ela está mais forte fisicamente, mentalmente e psicologicamente".