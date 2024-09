Gil do Vigor durante participação no programa ’Alma de Cozinheira - Reprodução de vídeo

Publicado 05/09/2024 12:01

Rio - Gil do Vigor, de 33 anos, participou do programa "Alma de Cozinheira", comandado por Paola Carosella, no GNT, nesta quarta-feira (4), e contou que tem o desejo de ser o presidente do Brasil. Formado em economia e cursando o pós-doutorado nos Estados Unidos, o ex-BBB contou durante a conversa com a apresentadora e o ator Enrique Díaz como seria seu plano de governo.

"Um Brasil que foca na educação. É quase que um idealismo, mas eu entendo a importância das questões sociais, porque eu sou oriundo disso. Eu vivi da biblioteca pública, porque eu não tinha livro, não podia comprar. Gosto de matemática, e eu procurava no lixo livros de matemática para eu poder estudar. E hoje eu posso pagar para os meus sobrinhos os livros que eles quiserem", afirmou ele, emocionado. A educação é um ponto que me toca muito", destacou.

Na atração, Gil também contou que tem vontade de formar a própria família. "Quero muito me casar, quero ter filhos também. Sou emocionado, eu conheço uma pessoa num dia e, no outro, já quero casar". Ele, que tem conhecido pessoas no Brasil e no exterior, assumiu que é exigente. "Eu quero me casar com alguém que eu consiga admirar, é o meu maior sonho! Você falar com gosto 'nossa, como meu marido é inteligente'".

