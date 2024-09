Cesar Tralli relembra origem simples: ’Sei o que é a vida do povo’ - Reprodução de vídeo

Publicado 07/09/2024 08:56 | Atualizado 07/09/2024 08:57

Rio - Cesar Tralli, de 53 anos, foi o convidado do "Conversa com Bial", da TV Globo, desta sexta-feira (6), e falou sobre a carreira, expressando a paixão pelo jornalismo. Durante o programa, o âncora do "Jornal Hoje" também contou da vida pessoal, relembrando a origem simples da família.

"Eu falo que tenho essa raiz interiorana muito forte dentro de mim e tenho essa força e essa garra que vem exatamente da minha mãe. Uma mulher que de fato colheu cana, algodão, vendeu amendoim em porta de estádio e entendeu que tinha que sair daquele mundo para buscar uma oportunidade nova. [...] Eu sei o que é a vida do povo, que levanta na madruga e pega seis busões e tem que atravessar a cidade", refletiu o jornalista.



No bate-papo com Pedro Bial, ele comentou sobre as lições que aprendeu com a irmã mais nova. "Tive uma irmã especial, que foi o maior ensinamento da minha vida. Essa irmã viveu até os 40 anos, infelizmente faleceu em 2018. Gabriella, a Gabi. Ela nasceu com uma síndrome rara, o diagnóstico foi muito difícil de ser feito e os médicos levaram anos para descobrir o que ela tinha, Síndrome de Noonan. Ela sempre foi um eterna criança e foi o maior ensinamento da minha vida pela pureza. Especialmente nesta questão de você humanizar e ter empatia pelas pessoas. São as experiências de vida que vão moldando a gente", disse Tralli.

Cesar contou que a perda de Gabriella foi muito dolorosa, porque ele cuidava dela na maior parte do tempo, já que seus pais trabalhavam muito. "Ela tinha muita convulsão e eu vivi momentos dramáticos ao mesmo tempo tendo um amor incondicional que fez ser quem eu sou", revelou.

Em seguida, ele falou de outra morte de um membro da família, que foi a da mãe. "E aí a perda da minha mãe, súbita, que não completou 2 anos. Ela faleceu em uma queda de avião em um represa do interior de São Paulo. Nos falamos no domingo de manhã e, no domingo à tarde, ela foi embora, sumiu, virou estrelinha. E a perda da minha mãe foi um baque para mim".



O âncora também expressou a paixão pela carreira. "A caminhada da vida é uma evolução eterna. Hoje eu me sinto muito feliz de estar nessa profissão que sou apaixonado. Vou caminhar agora para os 54 anos de idade e sou um apaixonado pela nossa profissão", declarou.