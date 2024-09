Juan Paiva fala sobre o último capítulo de Renascer - Reprodução de vídeo / TV Globo

Juan Paiva fala sobre o último capítulo de RenascerReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 06/09/2024 13:09

Rio - Juan Paiva, de 26 anos, tomou café da manhã com Ana Maria Braga, no "Mais Você", na manhã desta sexta-feira (6), e entregou que o capítulo final de "Renascer", que vai ao ar nesta noite, está emocionante. Intérprete de João Pedro na trama, o ator adiantou que os filhos de José Inocêncio (Marcos Palmeira), finalmente, vão se entender após algumas desavenças ao longo da novela.



fotogaleria

A revelação foi feita após Ana Maria questionar o artista sobre o fim do folhetim. "Agora a gente queria um spoiler de hoje. A gente já sabe que o coronel mau morreu... A gente está imaginando o final, mas quem matou quem, como vai ficar?", quis saber. Juan até que tentou se esquivar do questionamento. "Eu quero muito que as pessoas assistam, porque está muito bonito, o final está emocionante".

Logo em seguida, Juan adiantou que João Pedro permanecerá na fazenda que era do pai com Inácia (Edvana Carvalho). "Vou contar uma coisa que já vem acontecendo na novela, mas enfim... Os irmãos se entendem de verdade. Tinha uma desavença e eles se entendem. José Bento (Marcello Melo Jr.) entra num lugar mais justo e vai embora da fazenda com Zé Augusto (Renan Monteiro). E a fazenda fica com João Pedro e Inácia. Isso é algo interessante que eu posso adiantar, mas tem muita coisa para acontecer".