Preta Gil fala sobre novo tratamento contra o câncer ao ’Fantástico’Divulgação / TV Globo

Publicado 07/09/2024 11:33

Rio - Em meio a um novo tratamento contra o câncer, Preta Gil falou pela primeira vez sobre a recidiva da doença em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, que vai ao ar neste domingo (8). Durante a conversa com Maju Coutinho, entre diversos assuntos, a cantora abriu o coração e falou sobre os tabus que cercam a amputação do reto.

"Em seis meses, quatro tumores cresceram", iniciou preta na chamada compartilhada pelo programa nas redes sociais. "Não é fácil, mas a gente não tem outra opção a não ser encarar. Tudo nessa doença é um grande tabu. Eu amputei o reto e eu não posso ter vergonha, porque é a minha realidade", desabafou a cantora.

No ano passado, quando teve um quadro de septicemia, Preta revelou que teve uma conversa difícil com o pai, o cantor Gilberto Gil. "Uma conversa que eu tive com ele na UTI, quando eu tive a septicemia no ano passado, e eu estava muito mal, muito mal mesmo. Ele viu que eu estava lutando pela minha sobrevivência, sentiu isso e me deu um conselho: se estivesse pesado para mim, naquele momento, que se eu não quisesse mais, que eu fosse. Isso é amor, uma prova de amor", contou ela.