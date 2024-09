Estrela da Casa: Matheus Torres se declara para Unna X e a pede em namoro: ’Te amo’ - Reprodução de vídeo

Publicado 07/09/2024 09:56

Rio - Parece que o amor está no ar do "Estrela da Casa", da TV Globo. Isso porque Matheus Torres se declarou e pediu Unna X em namoro na 'Balada' da reality, na noite desta sexta-feira (6). A cantora retribuiu a confissão e também se declarou. A conversa iniciou com o cantor pedindo um show da norte-americana.