Negra Li se emociona ao relembrar Adriana Bombom no palco com Xuxa: ’Uma esperança’Reprodução de vídeo

Publicado 08/09/2024 10:39

Rio - Neste sábado (7), o "Altas Horas", da TV Globo, recebeu a apresentadora Xuxa Meneghel e 'Paquitas' de diferentes gerações para falar sobre o lançamento do documentário "Pra Sempre Paquitas" , do Globoplay. Durante a atração, Negra Li se emocionou ao relembrar a importância de Adriana Bombom como assistente de palco da eterna 'Rainha dos Baixinhos'.

"Eu quis muito ser Paquita, mas eu não tinha como, né? Porque eu não era branca, não era loira. Só que aí entrou uma pessoa no programa. [...] Quando eu vi aquela menina preta no programa da Xuxa e ela tinha uma confiança... ela 'chegou chegando' naquele programa. Foi aí que quando eu vi, falei: 'eu posso'. Foi aí que eu tomei a consciência de que é importante estar nos lugares. Quando vi a Bombom ali, acendeu uma chama e uma esperança. Então foi aí que vi a importância de estar nos lugares, ser vista, de ter uma representatividade", destacou a cantora, com lágrimas nos olhos.Em seguida, Adriana ressaltou que é incrível escutar histórias como essa e também se emocionou. "É lindo escutar essas histórias e ter sido uma referência para tantas negras meninas que queriam estar nesse lugar, como Paquita. E a gente sabia que era uma época que realmente eram poucos negros que tinham oportunidade na TV. [...] É incrível escutar esse tipo de histórias, entendeu? Porque eu levo pra vida. Que bom que abri portas para outras. [...] Obrigada, Xu [Xuxa]", disse.Xuxa, atenta ao que estava sendo dito, se desculpou por não ter insistido antes para ter assistente de palco negra. "Eu é que me arrependo de não ter pisado forte e ter dito que eu queria uma Bombom como 'Paquita'. Me desculpa", falou.