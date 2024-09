Paulo Betti durante entrevista ao ’Domingo Espetacular’ - Reprodução de vídeo

Paulo Betti durante entrevista ao ’Domingo Espetacular’Reprodução de vídeo

Publicado 09/09/2024 10:00

Rio - Paulo Betti, de 72 anos, concedeu uma entrevista ao "Domingo Espetacular", da Record, e desabafou sobre a falta de papéis para os artistas idosos na televisão. Com mais de 50 anos de carreira, o ator considerou um "erro" a falta de escalação de pessoas com mais idade para as novelas.

fotogaleria

"A idade pode ser um obstáculo. A dramaturgia, principalmente novelas e tal, tem menos pessoas idosas no ar. E eu acho que é um erro também não escalar os velhos, porque os velhos adoram novelas. E gostam de se ver. Não me queixo, mas tem gente bobeando aí na escalação", afirmou o artiista.

O ator ainda opinou sobre a presença de influenciadores digitais em folhetins. "Quem tem muita pontuação na rede social, quem tem muitos seguidores, digamos, eu não condeno. Eu acho, 'poxa, essa pessoa tem 50 milhões de seguidores, quem não vai querer botar aquela pessoa para trabalhar numa novela?' E às vezes a pessoa é ótima, dá certo, faz sucesso, e é do ramo", comentou.

Durante a entrevista, Paulo também entregou que gosta de posar para fotos com fãs. "Eu gosto de aparecer. Eu estou no aeroporto, tem uma pessoa me olhando. Eu pergunto, 'você quer tirar uma foto comigo, não quer?'. Eu sou o artista que gosta (de tirar foto) e me ofereço", destacou. "Acho que é uma pequena alegria no dia da pessoa, você ter uma foto", completou.