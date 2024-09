Patrícia Abravanel usa microfone com miniatura de Silvio Santos - Reprodução/Instagram

Patrícia Abravanel usa microfone com miniatura de Silvio SantosReprodução/Instagram

Publicado 12/09/2024 15:59 | Atualizado 12/09/2024 16:04

Rio- Aos poucos a dor da perda de Silvio Santos vai se transformando em saudade. Patrícia Abravanel costuma mostrar os bastidores do SBT, antes de entrar nos estúdios para gravar. Nesta quinta-feira (12), ela apareceu com uma novidade enquanto circulava pelos corredores da emissora em São Paulo: um microfone com a miniatura do pai.