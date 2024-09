Preta Gil e Thiaguinho durante o TVZ - Reprodução de vídeo

Publicado 13/09/2024 07:39

Rio - Preta Gil, de 50 anos, retornou ao comando do "TVZ", do Multishow, direto do estúdio, nesta quinta-feira (12). No palco, a apresentadora, que está em tratamento contra o câncer, recebeu o cantor Thiaguinho. No Instagram, artista celebrou a presença na atração e se declarou para a amiga.