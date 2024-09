Edu Guedes é apresentador do "Fica com a Gente - Divulgação / RedeTV!

Publicado 14/09/2024 05:00

Rio - De volta à RedeTV!, Edu Guedes, de 50 anos, completou um mês a frente do "Fica com a Gente", que reúne culinária e bate-papo com convidados especiais, na última quinta-feira (12). O apresentador e chef de cozinha celebra o retorno positivo que tem recebido dos telespectadores em relação a atração e aponta o desafio de escolher receitas que caibam no bolso dos fãs, além de agradar o paladar deles.

"Essa é minha maior gratidão. Tudo que faço na televisão é pensando em quem me assiste. A cada programa me preparo e penso especialmente no propósito daquela receita que farei, assim como em todos os ingredientes que vou utilizar, as possíveis substituições para se tornar viável a todo público, esse sim é meu grande desafio. Quanto às receitas eu não cozinho o que gosto, mas sim, o que as pessoas pedem. Acompanhando os comentários nas minhas redes sociais, ao vivo no programa e minha equipe sempre divide comigo as sugestões que chegam via e-mail", afirma Edu.

Ele ainda diz que se sente muito à vontade no comando do programa desde a estreia. "A RedeTV não é uma emissora nova para mim, então, retornei já me sentindo em casa. Sempre fui bem acolhido e continuo sendo. Minha equipe me acompanha e os profissionais da RedeTV!, além de muito capacitados, também me deixam à vontade", comenta ele, que já apresentou o "Edu Guedes e Você" (2018–2020) e "Melhor Pra Você" (2015–2018) na emissora.



O "Fica com a Gente" é exibido de segunda a sexta-feira, das 10h30 às 11h50, ao vivo. Experiente, Edu assume que não sente mais tanto nervosismo no palco. "Frio na barriga não, mas felicidade e satisfação sim. São muitos anos à frente do ao vivo e para mim funciona perfeitamente, pois o ao vivo precisa ser transparente, espontâneo e autêntico. Eu sou assim e o público me conhece exatamente como sou".

Quem assiste à atração pode conferir boas receitas e várias dicas de culinária. O apresentador conta que, além de cozinhar, é do tipo que gosta de ir ao mercado e à feira para escolher os ingredientes das delícias que faz. "A feira é um programa que sempre gostei. Além do privilégio que temos da diversidade dos alimentos e ingredientes provenientes do nosso solo, a feira é um lugar democrático. Você conversa com o feirante, pega o alimento, escolhe item por item. Dependendo da receita você precisa do alimento mais verde ou mais maduro… Não é à toa que as feiras de rua surgiram entre o século X e XI e existem até hoje. E, para finalizar, sempre tem aquele pastel com caldo de cana ou água de coco. E sou sincero, por mais que me esforce, o pastel da feira é único!", diverte-se.

Noivo da apresentadora Ana Hickmann e com um novo programa de TV, Edu considera esse momento da vida pessoal e profissional marcante. "Estou imensamente feliz! Essa harmonia entre vida pessoal e trabalho é muito especial. Aprecio a simplicidade da vida e me sinto privilegiado nesse momento da minha vida".

Saída da Band

Edu expõe que a decisão de deixar a Band, onde apresentou o "The Chef (2020 - 2024), para retornar à RedeTV após quatro anos, foi por uma questão pessaoal. "A trajetória da minha carreira foi construída na TV, mas cheguei onde estou graças ao público brasileiro que gosta e aprecia o meu trabalho. São muitos anos de emissoras brasileiras e assim como na vida pessoal vivemos fases. Nesse momento acredito que o melhor para mim e minha família é esse retorno para a RedeTV!. Deixo a Band com o coração tranquilo e grato pela confiança e credibilidade que sempre depositaram em meu trabalho. Abro uma nova porta cheio de motivação para desafios diferentes".

Festa de noivado

Neste sábado (14), ocorre a festa de noivado de Edu e Ana Hickmann. A celebração será intimista, em uma fazenda no interior de São Paulo, para amigos e familiares do casal. "A Ana organizou quase tudo. Fiquei responsável mesmo pela comida e nada melhor que uma boa feijoada para esse grande momento. Queremos dividir nossa felicidade e gratidão junto à nossa família. Afinal, a vida tem que ser celebrada", acredita o apresentador. Os dois assumiram o namoro em março deste ano e, em junho, o chef de cozinha pediu a apresentadora em casamento durante uma viagem para Portugal.

Paixão pelo automobilismo



Além de chef, apresentador, empresário, Edu Guedes é piloto há sete anos. Ele arrasa nas pistas da Porsche Cup, sendo campeão em 2021, na categoria Porsche GT3 3.8, e em 2023, na Porsche Carrera Rookie. "O automobilismo sempre foi uma paixão antiga. Em um determinado momento da minha vida fiz uma pausa e hoje sou eternamente grato à minha filha Maria que foi minha grande incentivadora e inspiração para que eu voltasse a correr. Participar da Porsche Cup é um desafio o qual preciso sair da minha zona de conforto. Cada etapa é muita emoção!", avalia.