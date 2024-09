Leidy, Matheus e Nick formam a Batalha - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 16/09/2024 08:01

Rio - Leidy Murilho, Matheus Torres e Nick Cruz formam a quinta "Batalha" do "Estrela da Casa", da TV Globo. Os cantores vão se apresentar no "Festival", nesta terça-feira (17), e disputarão a preferência do público para continuarem no reality show.

Na noite deste domingo (15), Leidy Murilho e MC Mayarah empataram com quatro votos cada durante a votação da casa. Com isso, Gael Vicci, o Dono do Palco, precisou desempatar e decidiu mandar a cantora gospel para a berlinda.

Estrela da semana, Unna X indicou Nick Cruz e Lucca para a "Batalha", na última semana. No Duelo, Lucca teve a maior média de votos do público e escapou da berlinda. Vencedor da prova Dono do Palco, Gael indicou Matheus Torres para a "Batalha".

No programa ao vivo, deste domingo, Ana Clara ainda contou que Gael é o Hitmaker da semana. Ele escolheu MC Mayara para cantar no "Festival", sem risco de eliminação.