Arlindo Cruz e Babi CruzReprodução de vídeo

Publicado 25/07/2024 09:21

Rio - Arlindo Cruz, de 65 anos, apareceu segurando um banjo com a ajuda da mulher, Babi Cruz, em um vídeo publicado no Instagram, nesta quarta-feira (24). Nas imagens, é possível ver os dedinhos do sambista se mexendo. O registro foi feito pelo artista Roger Toddy e repostado pela ex-porta bandeira e empresária. "Só ternura", escreveu ela na legenda.

Filha do sambista, Flora Cruz também mostrou o momento de descontração nas redes sociais. "Estava em reunião. Do nada invadiram minha casa com samba. Me deparo com essa cena aqui: meu pai com banjo, minha mãe, os amigos. Virou um samba", afirmou ela nos stories.

As cenas de Arlindo, que recentemente foi internado em um hospital do Rio para fazer um tratamento dentário, com o instrumento musical comoveram os internautas. "Poxa, me emocionei", disse um usuário do Instagram. "Coisa linda de se ver", afirmou outro. "Estou completamente arrepiada", declarou uma terceira pessoa.

O sambista sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em 2017 e, desde então, já passou por várias cirurgias e ficou com algumas sequelas. Arlindo recebe os cuidados em casa, mas costuma a ser internado com frequência. No Carnaval do ano passado, o cantor desfilou pelo Império Serrano, escola que o homenageou, na Marquês de Sapucaí. Ele teve o acompanhamento de uma equipe médica durante o desfile.