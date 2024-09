Luiza Biá atuava como produtora de TV, rádio e eventos - Benildo Mendes

Publicado 17/09/2024 14:54 | Atualizado 17/09/2024 15:09

Rio - Diversos artistas e personalidades do mundo da música e do Carnaval, como o apresentador Jorge Perlingeiro e as cantoras Alcione e Teresa Cristina, lamentaram a morte da produtora Luiza Biá. Com mais de 55 anos de carreira, a profissional morreu dormindo nesta segunda-feira (16), em seu apartamento, em Copacabana, Zona Sul do Rio. A causa não foi divulgada. O sepultamento aconteceu na tarde desta terça (17), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste.