Rio - A cantora Zara Larsson, de 26 anos, teve mais uma noite para lembrar após seu show no Rock in Rio . A artista marcou presença em um churrasco na casa de Dennis DJ, na última segunda-feira (16), ao lado de amigos e equipe. A celebração ainda contou com mais comidas típicas brasileiras.

Entre momentos de descontração, Larsson foi vista jogando totó, dançando ao som de "Joga pra Lua", parceria de Dennis com Anitta e Pedro Sampaio, e até experimentando tocar os equipamentos musicais do DJ.

"Churrasquinho e resenha aqui em casa com Zara Larsson. Foi um prazer ter você em minha casa", declarou Dennis em uma publicação feita no Instagram. "Me chama se precisar apertar uns botões", retribuiu a cantora.



Zara Larsson e Dennis DJ apresentaram o remix funk de "Ammunition" no segundo dia de Rock in Rio no Palco Mundo.