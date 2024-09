João Assunção - Reprodução do Instagram

Publicado 17/09/2024 11:55 | Atualizado 17/09/2024 13:16

Rio - Filho do ator Fábio Assunção, João falou sobre a surpresa que algumas pessoas tiveram ao vê-lo trabalhando como produtor no Rock in Rio, no último fim de semana. Em um vídeo publicado no Instagram, nesta segunda-feira (16), o ator disse que tem um "mix de sentimentos" ao ouvir comentários relacionados ao trabalho dele e confirmou que é uma pessoa privilegiada.

"Para quem não sabe eu trabalhei o final de semana inteiro agora lá no Rock in Rio. No evento, uma mulher chegou para mim e falou: 'João Assunção, filho do Fábio Assunção, ator? O que você está fazendo aqui, menino, trabalhando com o rádio na orelha?' Teve outra pessoa chegou para mim e falou: 'Nossa, João, vou falar, eu esperava muita coisa de alguém do seu perfil, mas nunca você estar aqui, na produção, trabalhando e tal'", iniciou João.

"Esse tipo de comentário é um mix de sentimento, mas eu gosto disso. Talvez alguns de vocês pensem a mesma coisa... Muita gente acha que todo privilegiado no Brasil tem esse perfil de bon vivant, de aproveitar os privilégios e f*da-se. Concordo que 90% das pessoas são assim e de certa forma. Eu não brigar contra o instinto das pessoas. Não tenho nenhum lugar para estar falando que tem privilegiado que não faz isso. Eu só estou falando isso porque eu me sinto muito privilegiado, vi muito privilegiado nessa vida, e eu nunca quis me atrelar a esse tipo de imagem", disse.



João ainda destacou que não é do tipo de pessoa que só desfruta dos privilégios. "Desde que eu me entendo por gente, existe essa pressão da sociedade, todo mundo já me coloca nesse lugar. Eu sempre aceitei porque é natural. Eu não vou brigar contra o instinto das pessoas. Mas eu, pelo menos aqui no meu perfil, eu queria falar que não sou essa pessoa. Acho que tenho lugar para fazer isso, minha vida é essa mesmo. Não estou buscando vídeo viral, busco passar a mensagem certa", destacou o artista, que deseja seguir a carreira de ator.

João Assunção é fruto do antigo relacionamento de Fabio Assunção com a relações públicas Priscila Borgonovi. O ator também é pai de Ella Felipa, de sua antiga relação com Karina Tavares, e de Alana, da união com Ana Verena.

