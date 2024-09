Gabriely Miranda ironiza críticas após anunciar casamento com o jogador Endrick - Reprodução / Instagram

Gabriely Miranda ironiza críticas após anunciar casamento com o jogador EndrickReprodução / Instagram

Publicado 17/09/2024 10:18

"Tem quem fale bem, tem quem fale mal. E tem eu, que não ligo, tô nem aí", diz a criança no vídeo que a modelo compartilhou nos stories do Instagram. Gabriely ainda acrescentou um "emoji" de beijo na publicação.O casal anunciou a oficialização da união através de uma publicação nas redes sociais, nesta segunda (16), com uma sequência de fotos em que os dois aparecem com trajes de casamento e usando aliança na mão esquerda.Na legenda da publicação, a modelo colocou um trecho da Bíblia: "Mateus 19:6: 'Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separa". Alguns momentos depois, ela acrescentou "Enfim, casados". Nas fotos, Gabriely posa com um vestido branco curto, com um laço gigantesco na parte de trás. Já o ex-atleta do Palmeiras e atual Real Madrid mesclou o visual formal com esportivo, ao usar terno e tênis.Cíntia Ramos, sogra da influenciadora, ainda não se pronunciou sobre o casamento. Vale lembrar que as duas já protagonizaram algumas polêmicas.Durante o programa "Conversa Com Bial", da TV Globo, Gabriely deixou em aberto se iria para a Europa com o atleta. "Será? É uma incógnita ainda. A gente ainda está resolvendo as coisas", disse a influenciadora. Logo em seguida, Cíntia disparou: "Uma pessoa que a gente tem certeza que vai lá é ele, em nome de Jesus, vai brilhar com os meninos lá no Real Madrid. Foi para isso que eu passei e meu esposo passou para nós estarmos aqui. Então, isso aí é um sonho realizado". Após a gravação, a sogra da modelo publicou uma foto com os familiares e Pedro Bial, e cortou a nora do registro.Além disso, um vídeo da festa de 18 anos do jogador do Real chamou a atenção de internautas. Após ter dado o primeiro pedaço de bolo para o irmão, Noah, de 4 anos, o caçulo chamou a atenção de Endrick quando foi entregar a segunda fatia para Gabriely. "Vai dar para a mamãe", disse a criança.