João Gomes e Ary Mirelle se fantasiam de ’Os Incríveis’ no ’mesversário’ do filho, Jorge - Reprodução / Instagram

João Gomes e Ary Mirelle se fantasiam de ’Os Incríveis’ no ’mesversário’ do filho, JorgeReprodução / Instagram

Publicado 17/09/2024 09:05 | Atualizado 17/09/2024 09:06

Rio - O cantor João Gomes e a noiva, Ary Mirelle, ambos de 22 anos, comemoraram os 8 meses do filho, Jorge, nesta segunda-feira (16). A influenciadora digital compartilhou registros da celebração no Instagram, em que a família se fantasiou de personagens do filme de animação "Os Incríveis".