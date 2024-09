Isabelle Nogueira e Matteus Amaral - Reprodução/Instagram

Publicado 17/09/2024 10:00 | Atualizado 17/09/2024 10:21

Rio - Isabelle Nogueira, 31 anos, compartilhou com seus seguidores uma conversa descontraída com o namorado Matteus Amaral, o Alegrete, 28 anos, e, enquanto filmava o gaúcho consertando um chuveiro elétrico, foi surpreendida ao ouvi-lo afirmar sobre os planos de ter filhos com ela.

"Agora tu pode aceitar meu pedido já. Hoje teve um bebê recém-nascido aqui, ela pegou o bebê no colo e ficou olhando para ele uns dez minutos, acho que aquilo ali foi um sinal", contou o ex-BBB.

"Para, Matteus... Só fiquei olhando para o bebê porque ele é lindo. O Matteus está com negócio de bebê, a gente ainda é muito bebê para ter um bebê", brincou cunhã.

Alegrete concordou que ainda é cedo e falou que esse é um plano que o casal pode adiar já para o próximo ano. "Para o ano que vem? Matteus, te acalma. Égua!", respondeu Isabelle. Os dois começaram o romance dentro da casa do "BBB 24", já na reta final do programa.



Prestativo, o gaúcho ainda confirmou que estava consertando o chuveiro para a amada: "Sou homem, tenho uma esposa agora. Não é? Tu arrumou um homem, não arrumou um rato. Estou arrumando para minha mulher tomar um banho quentinho porque ela merece. Agora tu pode já aceitar meu pedido", completou.