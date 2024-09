Juliano Floss lamenta ataques direcionados à Marina Sena - Reprodução do Instagram

Publicado 17/09/2024 09:07

Rio - Juliano Floss, de 20 anos, lamentou os ataques à Marina Sena, de 27, após a cantora ser alvo de provocação envolvendo Vivi Wanderley , que viveu um relacionamento com o artista, em vídeos publicados no Instagram Stories, na noite desta segunda-feira (16). O ex-participante do quadro "Dança dos Famosos", do "Domingão com Huck", pediu respeito à amada e ressaltou que está feliz com ela.