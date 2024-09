Juliano e Leticia Cazarré - Reprodução / Instagram

Juliano e Leticia Cazarré Reprodução / Instagram

Publicado 17/09/2024 11:25

Rio - Letícia Cazarré contou aos seguidores que cinco de seus seis filhos estão doentes. Casada com o ator Juliano Cazarré, a stylist falou sobre o estado de saúde dos pequenos em uma publicação feita no Instagram, nesta terça-feira (17).

"Guilhermina: internada. Vicente: amidalite e sinusite (em casa); Gaspar: dor de ouvido; Madalena: 38 de febre (estou indo buscar na escola). Estêvão: febril e congestionado (lavagens de aspiração nasal). Inácio: saudável", listou Letícia.

Na legenda, ela escreveu: "Tudo o que agora te preocupa cabe dentro de um sorriso, esboçado por amor de Deus." Os fãs logo comentaram. "Melhoras para esses pequenos", disse um. "Rezei por vocês família linda e abençoada", escreveu o segundo. "Melhoras para todos", disparou o terceiro.

Juliano também falou sobre a saúde dos filhos em sua rede social. "Cheguei em casa ontem às 22h30, fui com o Vicente para o hospital, ele está com amidalite e sinusite. Estava cansado, acordei cedo só para fazer as orações da consagração à Nossa Senhora. Ajudei com o café da molecada, ajudei a botar eles no carro. Hoje é o dia que a Letícia leva eles para a escola. Estou parando agora para dar uma malhadinha", contou.

Letícia e Juliano são pais de Vicente, de 13 anos, Inácio, de 11, Gaspar, 4, Maria Madalena, 3, Maria Guilhermina, 2, e Estêvão, de seis meses.