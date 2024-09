Deborah Evelyn em foto - Reprodução Instagram

Publicado 17/09/2024 11:19 | Atualizado 17/09/2024 11:22

Rio - Deborah Evelyn, de 58 anos, fraturou o pé após sofrer um acidente, no último sábado (14), e precisará se afastar de suas atividades profissionais durante 14 dias. Com isso, o espetáculo "Três Mulheres Altas", estrelado pela atriz, Fernanda Nobre e Suely Franco, precisou ser adiado. A peça retorna no dia 27 de outubro no teatro do Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio.

O anúncio foi feito por Deborah em um vídeo publicado na rede social da peça, nesta segunda-feira (16). "Queridos, tive um pequeno acidente em casa. Machuquei meu pé. Não é nada grave. Mas tenho que ficar de repouso durante 14 dias. Então, nas próximas duas semanas não teremos 'Três Mulheres Altas', infelizmente. Depois, nós voltamos, no dia 27 de setembro e ficamos até o dia 13 de outubro", disse.



Fernanda Nobre também se manifestou sobre o ocorrido. "Minha companheira de cena, Deborah Evelyn, teve um acidente doméstico e quebrou o pé. Ela não pode pisar por 15 dias. Vamos esperar ela ficar boa e dia 27 voltamos para nossa temporada".



Dirigida por Fernando Philbert, a peça premiada com o Pulitzer explora a passagem do tempo através das experiências de três gerações. O espetáculo já havia sido suspenso anteriormente por conta de problemas de saúde de Suely Franco.