Bruna Spínola com a filha - Reprodução / Instagram

Bruna Spínola com a filhaReprodução / Instagram

Publicado 18/09/2024 17:14

Rio - Bruna Spínola, de 37 anos, surpreendeu os seguidores ao publicar o rostinho da filha caçula, Júlia, que completou seu primeiro mês de vida no fim de semana. A menina é fruto de seu casamento com o diretor René Sampaio.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a atriz aparece passeando com a herdeira e encantou ao postar um clique dela dormindo. Para o passeio entre mãe e filha, Bruna surgiu usando um vestido longo vermelho, com várias flores estampado



"Julinha tá completando 1 mês! O tempo está voando e cada momento é precioso. E com a liberação do pediatra para passeios ao ar livre, tivemos nosso primeiro passeio. Agora, mamãe e bebê estão prontas para aproveitar caminhadas diárias, cheias de amor. Julia amou o passeio e tirou um belo cochilo. Olha só a carinha dela, que fofura!", disse ela, que também é mãe de Malu, de quatro anos.