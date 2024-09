Gracyanne Barbosa - Reprodução/Instagram

Gracyanne BarbosaReprodução/Instagram

Publicado 18/09/2024 13:06

Rio - Desde o fim do casamento com Belo, a vida amorosa de Gracyanne Barbosa , 40 anos, desperta curiosidade em muita gente. Será que ela já engatou um romance? Está focada nos treinos? A musa fitness comentou sobre o tema com seus seguidores do Instagram .

"Eu não estou conhecendo ninguém, nem namorando e nem nada... Vocês sabem que eu falo tudo, falo até demais. Se me perguntar, vou falar a verdade. Mas não, não estou namorando. Falaram que eu estou namorando em São Paulo... gente, vou para São Paulo trabalhar", explicou.



A influenciadora garante que está muito focada em seu trabalho, cheia de projetos novos. "Coisas que não esperava aconteceram em minha vida, então estou me dedicando totalmente, estudando. Zero tempo para pensar em namoro", completou.

Gilson, personal trainer, apontado como pivô do fim do casamento de Gracyanne e Belo é um dos participantes de "A Fazenda 16".

Fim do casamento

Gracyanne confirmou o fim do casamento com Belo após 16 anos de união em abril desse ano. O pagodeiro revelou no Domingão com Huck que o processo de divórcio foi iniciado no final de 2023.