Publicado 18/09/2024 15:35

Rio – Andreia Horta, de 40 anos, encantou os seguidores ao exibir a barriguinha de gravidez, nesta quarta-feira (18), em um clique publicado no Instagram. À espera da primeira filha, fruto do relacionamento com Ravel Andrade, a atriz escreveu na legenda: "Aqui no entre mundos em que me encontro".

