Jesus Luz e Camila Ferrer Reprodução Instagram

Publicado 18/09/2024 12:21

Rio - Jesus luz pediu a namorada, a dermatologista Camila Ferrer Stroligo, em casamento durante um jantar romântico. O local escolhido foi um restaurante onde o casal teve o primeiro encontro. Os dois, que estão juntos desde o ano passado, compartilharam a novidade com os seguidores, nesta terça-feira (17), e publicaram alguns registros do momento especial.

Camila compartilhou uma foto exibindo o buquê de flores que ganhou de Jesus e aliança de noivado. "Digam olá para a mais nova noiva da cidade", legendou ela. O modelo repostou a imagem em seu perfil no Instagram.

Filha de Jesus Luz, Malena, de 8 anos, participou o jantar especial. A menina é fruto do antigo relacionamento do DJ com Carol Ramiro. Vale lembrar que ele também já foi namorado de Madonna.