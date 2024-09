Ana Hikari e mais artistas se manifestam contra novela falsa, ’Pé de Chinesa’ - Reprodução / Instagram

Publicado 18/09/2024 10:05 | Atualizado 18/09/2024 10:07

Rio - Ana Hikari, Tati Takiyama, Aya Matsusaki, Carlos Chen, Jacqueline Sato, Anna Akisue, Bruna Tukamoto, Bruna Aiiso e Claudia Okuno utilizaram as redes sociais para se manifestarem contra a novela falsa, "Pé de Chinesa", que viralizou nas redes sociais. Na carta, assinada coletivamente pelos artistas, eles afirmam que a "brincadeira" reforça "estereótipos" e "racismo recreativo".



"Adoraríamos rir com vocês, mas não sabemos rir quando uma piada toca profundamente a nossa existência. Não é de hoje que se utilizam de nossos corpos, etnias e raça para sermos alívio cômico. As imagens criadas por essa novela trazem diversas camadas que não só reforçam de maneira estereotipada como as pessoas nos enxergam e nos tratam, mas também resgatam problemas históricos e políticos que nossos ancestrais sofreram ao longo da história mundial e também especificamente brasileira", iniciou o texto divulgado pelo jornal Folha de S. Paulo, nesta sexta-feira (13), que em seguida foi compartilhado pelos artistas no Instagram

"A primeira delas é o próprio título: 'Pé de Chinesa', uma alusão ao termo 'Pé de Lótus.'" A expressão mencionada na carta faz referência a uma prática tradicional da China em meados do século 10, no qual meninas tinham seus pés enfaixados de maneira apertada a ponto de quebrarem os ossos dos dedos. A prática era o padrão de beleza da época e indicavam que elas pertenciam a famílias ricas. Atualmente, o 'Pé de Lótus' remete a um passado doloroso e de opressão para muitas mulheres chinesas.



Em seguida, o texto reforça que apesar de parecer uma "brincadeira inofensiva", traz à tona algumas problemáticas. "E, embora pareça uma ação inofensiva ('ah, é só uma brincadeira', como dizem) isso desencadeia diversas questões que precisam urgentemente serem observadas, dialogadas e refletidas.



Logo após, a carta aponta algumas questões abordadas em "Pé de Chinesa", como preconceito linguístico, estereótipos e "racismo recreativo". Além disso, o texto também chama a atenção para a prática de "yellowface", que é quando uma pessoa não-amarela interpreta uma personagem do leste ou sudeste asiático.



"Não é engraçado quando o racismo recreativo toma uma proporção dessa, quando pessoas racializadas ou uma cultura se tornam piadas, memes e viralizam dessa forma", destaca um dos trechos finais da carta.