Juliana Alves e Will SmithReprodução do Instagram

Publicado 18/09/2024 09:13

Rio - Will Smith, de 55 anos, recebeu o carinho de alguns famosos durante um jantar no Rio de Janeiro, nesta terça-feira (17). Juliana Alves, Raphael Logam, Maju Coutinho e Xamã foram algumas celebridades que tietaram o artista americano na ocasião e compartilharam cliques ao lado dele nas redes sociais.

"Jantar especial e conhecendo um ídolo", escreveu Juliana no Instagram. Raphael também vibrou com o encontro. "Aquela frase que sempre vai fazer sentindo: Quando você encontra seus ídolos pelo caminho, seu caminho não pode tá errado. Encontrei meu ídolo mór", celebrou.

A apresentadora do "Fantástico, da TV Globo", Maju Coutinho marcou presença no jantar acompanhada do marido, Agostinho Paulo Moura. "Quando você vai a um rolezinho com Will Smith numa terça-feira à noite", brincou a jornalista. Nos stories, Xamã também exibiu um clique ao lado do cantor internacional.