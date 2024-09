Filha de Silvio Santos relembra relógio com a voz do apresentador - Reprodução/Instagram

Publicado 18/09/2024 10:10

Rio - Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos, encontrou uma coleção de relógios com a hora narrada com a voz do pai e compartilhou nos Stories do Instagram na terça-feira (17). "E achei mais esse presente que você nos deixou. Já com saudades das duas ideias especiais! Seus fãs vão amar", escreveu.

O acessório fez sucesso entre os fãs do apresentador no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Atualmente, é uma peça considerada rara e item de colecionador. Na época do lançamento, ele era divulgado como o relógio do Baú da Felicidade que fala.

"Você aperta o botão e Silvio Santos diz a hora exata", dizia o narrador do comercial.