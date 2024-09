Samantha Jones curte viagem romântica com a namorada, Manu Morelli - Reprodução do Instagram

Samantha Jones curte viagem romântica com a namorada, Manu MorelliReprodução do Instagram

Publicado 18/09/2024 11:34

Rio - Após o fim de "Renascer", Samantha Jones curte as férias com a namorada, Manu Morelli, em Paris, na França. A atriz, que interpretou Zinha no folhetim, publicou um vídeo em que aparece beijando a amada, em um vídeo publicado no Instagram, nesta quarta-feira (18). A artista também dividiu com os seguidores outros cliques das duas durante a viagem.

fotogaleria

Samantha e Manu receberam vários elogios dos internautas. "Que lindas! Que lugar maravilhoso e que merecidas férias!!! Aproveitem queridas", desejou um usuário da redes social. "Lindas", comentou outro.