Na reta final de ’Família é Tudo’, Daphne Bozaski decide remover tatuagem feita aos 16 anosReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 18/09/2024 08:54

Rio - Daphne Bozaski, de 33 anos, contou nas redes sociais, nesta terça-feira (17), que decidiu reiniciar o processo de remoção de uma tatuagem que fez quando era adolescente. A atriz, que interpreta a personagem Lupita na novela das 19h da TV Globo, "Família é Tudo", aproveitou a reta final do folhetim para retomar alguns cuidados pessoais.

"Reiniciando o processo de remoção dessa tatuagem que fiz quando tinha 16 anos", escreveu a atriz na legenda dos stories. Em seguida, ela explicou que o procedimento é a laser e feito pelo dermatologista Cyro Hirano. O médico também atendeu outras artistas, como Isis Valverde, Larissa Manoela, Carla Diaz, Juliette e Mari Gonzalez.

Por já ter iniciado o processo de remoção, a tatuagem, que ficava nas costas, não está mais nítida. Daphne contou que Cyro também foi o responsável pelo tratamento durante a rotina de gravações da novela, quando teve que redobrar os cuidados e a hidratação da pele por causa da quantidade de maquiagem que usava no dia a dia.

A atriz, que estava morando no Rio por conta do folhetim, disse que voltará para São Paulo. Em seguida, ela comemorou as "novas receitinhas" indicadas pelo dermatologista e disse que irá tentar incorporar os cuidados na rotina na capital paulista.