Projota se manifesta após assalto: ’Muito cansado’Reprdução do Instagram

Publicado 18/09/2024 08:00

Rio - Projota, de 38 anos, surgiu pela primeira vez nas redes sociais, na noite desta terça-feira (17), depois de ter casa, em São Paulo, invadida por bandidos e ser feito de refém com os filhos durante a madrugada. O rapper e ex-BBB desabafou em um vídeo, publicado no Instagram Stories, e tranquilizou os fãs ao dizer que está bem, apesar do cansaço.

"Acabei de recuperar aqui o acesso ao Instagram, WhatsApp, só para tranquilizar vocês, dizer que está tudo bem, as crianças estão bem e eu estou muito cansado! A todos os meus amigos e pessoas que se importam comigo que mandaram mensagem, muito obrigado, amanhã eu respondo. Preciso muito só descansar. Comer alguma coisa, que não comi o dia inteiro. Tá tudo bem. Fiquem com Deus", afirmou Projota.

Em seguida, ele, que é pai de Projota Marieva e Otto, frutos do casamento com Tamy Contro, que chegou ao fim em março de 2023, postou: "Meu corpo tá cansado. Meus olhos pesados, mas minha cabeça não me deixa dormir".