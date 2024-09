Luan Santana mostra ultrassom do filho com Jade Magalhães - Reprodução do Instagram

Luan Santana mostra ultrassom do filho com Jade MagalhãesReprodução do Instagram

Publicado 18/09/2024 08:30

Rio - Luan Santana acompanhou de pertinho o ultrassom do primeiro filho, fruto do relacionamento com Jade Magalhães, e compartilhou o momento especial com os fãs, nesta terça-feira (17). No vídeo, o cantor aparece feliz da vida ao ver o rostinho do bebê e dispara: "(Está) sorrindo".

fotogaleria

Na legenda, Luan citou uma passagem bíblica: "Antes que te formasse no ventre já conhecia, e antes do seu nascimento já havia te consagrado".

Amigos e fãs do casal reagiram à postagem. "Que amor. Lindos demais! Que venha com muita saúde, porque amado já é", afirmou Ticiane Pinheiro. "Lindos", disse Graciele Lacerda. "Que emoção ver esse momento mágico", comentou um fã.